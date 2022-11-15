خلال عمليات تفتيش.. ضبط اسلحة واعتدة غير مرخصة في بغداد

2022/11/15 | 16:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، عن ضبط أسلحة واعتدة غير مرخصة في بغداد.

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