مسعود بارزاني يستقبل الرئيس رشيد في اربيل

2022/11/15 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ كردستان

استقبل زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد في اربيل .

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني، استقبل رئيس الجمهورية عبداللطيف رشيد في اربيل .

وقي وقت سابق من اليوم، أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد، على أهمية الحوار البنّاء من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفق الدستور.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "التقى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، في مدينة أربيل، رئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني"،مبيناً أنه "حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين في الإقليم".

وأضاف أنه "جرى خلال اللقاء بحث الأوضاع العامة في العراق ومنها ما يتعلق بالعلاقة بين المركز والإقليم، حيث تم التأكيد على أهمية الحوار البنّاء من أجل حسم المسائل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وفق الدستور وبالشكل الذي يضمن حقوق جميع المواطنين ويؤمّن احتياجاتهم ومطالبهم".

وأشار البيان الى أن "نيجيرفان بارزاني أعرب عن ثقته برئيس الجمهورية للعب دور مهم في حسم المسائل العالقة"، مؤكداً "رغبة الإقليم بتعزيز الحوار والوصول الى حلول تستند الى الدستور وتضمن المصالح المشتركة".

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