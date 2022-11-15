سماع دوي انفجار لم تعرف طبيعته بناحية سنكر بالسليمانية

2022/11/15 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بوقوع انفجار لم تعرف طبيعته بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر، لـ (بغداد اليوم)، إن "انفجارا حصل ولم تعرف طبيعته في ناحية سنكر بمحافظة السليمانية".

واضاف، أن "الانباء تشير الى انفجار عبوة ناسفة".

وفي وقت سابق من اليوم، افاد مصدر امني، بوقوع انفجار بناحية شيروان في محافظة اربيل .

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "عبوة ناسفة من المخلفات الحربية انفجرت في ناحية شيروان بمحافظة اربيل ".

واضاف، أن "الانفجار اسفر عن اصابة واحدة كحصيلة اولية".

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