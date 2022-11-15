بالوثيقة.. اعفاءات بالجملة لمستشارين حكوميين

2022/11/15 | 16:05 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إنهاء عقود وتكليف 12 مستشار في الحكومة السابقة.

وبحسب وثيقة حصلت عليها (بغداد اليوم)، "بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني تقرر إنهاء عقود وتكليف 12 مستشار حكومي".

إدناه نص الوثيقة:

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