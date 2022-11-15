2022/11/15 | 16:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصنع أوروك للصناعات الدوائية

التابع للعتبة الحسينية المقدسة،

الثلاثاء، عن خطته الرامية الى ترصين

الصناعة الدوائية في العراق عبر افتتاح

خطي انتاج دوائية للكبسول والحبوب خلال

الشهر الجاري ونيته في

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يخطط لانتاج ادوية الامراض المزمنة والسرطانية.. مصنع اوروك في كربلاء يفتتح خطي انتاج الكبسول والحبوب) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يخطط لانتاج ادوية الامراض المزمنة والسرطانية.. مصنع اوروك في كربلاء يفتتح خطي انتاج الكبسول والحبوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).