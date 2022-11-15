بعد نجاح مشاريعها العملاقة.. وجهاء قضاء الهاشمية يناشدون العتبة الحسينية بتنفيذ مشاريع في مدينتهم

2022/11/15 | 16:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ناشد وفد من وجهاء وشيوخ عشائر وقضاء

الهاشمية في محافظة بابل، الثلاثاء،

العتبة الحسينية المقدسة بتنفيذ مشاريع

عمرانية في القضاء بعد وصفهم لمشاريع

العتبة المقدسة بالمشاريع

الاستراتيجية والكبيرة والضخمة

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