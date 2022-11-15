مجلس الخدمة يحدد موعد مقابلات حملة الشهادات العليا

2022/11/15 | 16:22 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم

الثلاثاء، موعد مقابلات حملة الشهادات

العليا، فيما أشار الى ان المقابلات

ستكون في مقر المجلس.

وأعلن الناطق الرسمي للمجلس وسام

اللهيبي، عن "موعد مقابلات حملة

الشهادات ال

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