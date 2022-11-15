تم تمديد الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٣

2022/11/15 | 16:22 - المصدر: ستيفي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرر تمديد الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ١۷ يناير والذي يُعد البرنامج الوحيد الذي يعترف بالإنجازات في مجال الأعمال على امتداد ١٨ دولة من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

فيرجينيا - أعلنت جوائز ستيفي، المنظمة لأهم برامج جوائز الأعمال في العالم، اليوم عن تمديد الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ۲٠۲٣ حتى ١۷ يناير بدلا من٩ نوفمبر وذلك للطلب المتزايد على التقديم.

جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي البرنامج الوحيد المتخصص بتكريم الابتكار في قطاع الأعمال على امتداد المنطقة والمتاحة للشركات والأفراد من ١٨ دولة وهي الجزائر، البحرين، إيران (تمت اضافتها ضمن الدول المؤهلة لعام ۲٠۲٣)، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، سوريا، تونس، تركيا، الإمارات، اليمن.

يحق للمشاركين من الأفراد والشركات – الخاصة أو العامة والربحية أو غير الربحية والكبيرة أو الصغيرة - تقديم أي عدد من الترشيحات لأي عدد من الفئات مجاناً.



سيُطلب من الفائزين بالجوائز الذهبية والفضية والبرونزية دفع مبلغ معين تحت بند رسوم الفائزين عن كل ترشيح فائز.

سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز ستيفي الذهبية والفضية والبرونزية بتاريخ ٢٥ يناير ۲٠۲٣ والاحتفاء بهم في حفل مهيب بإمارة رأس الخيمة - الامارات العربية المتحدة بتاريخ ١٨ مارس.

تم إضافة فئات جديدة لجوائز ۲٠۲٣: فئات قيادة الفكر التي تكرم الابداعات في ابتكار استراتيجية قيادة الفكر وتطويرها وتنفيذها.



كما تم إضافة بندين الفعاليات الافتراضية تحت فئات الانجاز وهما الإنجازات المبتكرة في مجال المسؤولية الاجتماعية والإنجازات المبتكرة في مجال التنوع والشمول.

تقبل الترشيحات المبتكرة وتخضع للتحكيم، باللغتين العربية والإنجليزية، في أكثر من ١٠٠ فئة تشمل المجموعات التالية:

المواقع الإلكترونية والتطبيقات

الإنجاز

التقارير السنوية والمنشورات الأخرى

الشركة / المؤسسة

الاتصالات المؤسسية والعلاقات العامة للشركات

الاستجابة لكوفيد-١۹

خدمة العملاء

الموارد البشرية

الفعاليات المباشرة والافتراضية

الإدارة

التسويق

المنتج الجديد وإدارة المنتج

وسائل التواصل الاجتماعي (السوشال ميديا)

التكنولوجيا

الفيديو

قيادة الفكر

من بين الفائزين بجوائز ستيفي الشرق الأوسط لعام ۲٠۲۲: مجلس المناقصات و المزايدات من البحرين، DHL Worldwide Express LLC، Eon Dental من الأردن، Hilton Supply Management من مصر، ائتلاف الأمل من الامارات المتحدة العربية ، Inkript من لبنان ، عمانتل من سلطنة عمان ، أوريدو من الجزائر و قطر ، بنك فاكيف من تركيا ، هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك وغيرهم الكثير.

سيتم تحكيم المسابقة من قبل أكثر من ١٥٠ تنفيذي يتم اختيارهم من مختلف أنحاء العالم.

اتصل

May Hassan

may@stevieawards.com

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تم تمديد الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٣ ) نشر أولاً على موقع (ستيفي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تم تمديد الموعد النهائي لتقديم الترشيحات لجوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام ٢٠٢٣ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ستيفي).