2022/11/15 | 16:22 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحدود 3,5 مليار دينار.. الرقابة المالية يكشف تلاعباً بمصروفات شركة نفط ميسان هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/15 | 16:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

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