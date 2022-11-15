إنقاذ 3 عمال من تحت الأنقاض بانهيار منزل في بابل

2022/11/15 | 16:31 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تحت الأنقاض.

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