2022/11/15 | 16:34 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: حذر خبراء في الصحة من فيروس خطير قد يتسبب بإصابات كثيرة...

ظهرت المقالة خبراء يحذرون من فيروس الشتاء: خطير على الأطفال وكبار السن أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبراء يحذرون من فيروس الشتاء: خطير على الأطفال وكبار السن) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبراء يحذرون من فيروس الشتاء: خطير على الأطفال وكبار السن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).