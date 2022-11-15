2022/11/15 | 16:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الثلاثاء، انتهاء عمليات البحث عن المفقودين بموقع حريق الوزيرية. وقالت المديرية في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/إن”فرقها التخصصية أنهت عمليات البحث عن المفقودين وما سبقها من […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إنتهاء عملية البحث عن المفقودين بحريق الوزيرية المركز الخبري الوطني.

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