كوستاريكا: ملعب مباراة العراق سيكون ممتلئاً.. إنها فرصة عظيمة قبل المونديال

2022/11/15 | 16:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وصف رئيس الاتحاد الكوستاريكي رودولفو فيلالوبوس، مباراة منتخب بلاده امام العراق بأنها فرصة عظيمة قبل انطلاق كأس العالم.وقال فيلالوبوس في تصريحات صحفية إن “مباراة العراق يجب أن تلعب وأن نضع بالحسبان أن هناك كأس عالم بعد أيام وعلينا أيضًا أن نذهب للمنافسة لأن الفريق يجب أن يحسن الوتيرة”.وأضاف أن “وفداً من […]

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