منتخب العراق للسيدات يفوز على نظيره السعودي في بطولة غرب آسيا لـ كُرة الطائرة

2022/11/15 | 17:03 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق منتخب سيدات العراق، أولى الانتصارات بعد فوزه على منتخب السعودية النسوي بثلاثة أشواط دون رد في مستهل مشواره في بطولة غرب آسيا للكرة الطائرة التي انطلقت في الأردن .

ويلعب منتخب العراق النسوي في المجموعة الأولى الى جانب منتخبات كلا من: السعودية وسوريا ولبنان وفلسطين.

ويشارك في بطولة اتحاد غرب آسيا 10 منتخبات يمثلون الجزء الغربي من القارة الصفراء .

ويقود منتخب نساء العراق المدرب راندي متي ويساعده كل من طارق ناظم وسنكر مصطفى ورافي .

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