وزير النفط يوعز بإصدار الاوامر الوزارية بتعيين خريجي معاهد التدريب النفطي

2022/11/15 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أوعز وزير النفط حيان عبد الغني، اليوم الثلاثاء، بإصدار الأوامر الوزارية بتعيين خريجي معاهد التدريب النفطي.

وقال إعلام وزارة النفط في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "الدائرة الادارية أصدرت الآمر الوزاري بتعيين (1443) من خريجي معاهد التدريب النفطي لعامي (2019-2020) وتوزيعهم على التشكيلات النفطية، جاء ذلك بعد توجيه نائب رئيس الوزراء وزير النفط حيان عبد الغني بالاسراع في اصدار الاوامر الوزارية بعد قرار المجلس وبالتنسيق مع وزارة المالية" .

وأضاف ان "الامر الوزاري تضمن تعيين و توزيع (1443) خريجاً على الشركات النفطية وبحسب الحاجة والتخصص" .

وكان وزير النفط قد أكد على اهمية الدور الذي تشغله (الكوادر الوسطية ) في العملية الانتاجية وفي عملية تطوير الصناعة النفطية الوطنية .

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