الأعرجي يشدد على أهمية أن يكون المجتمع الدولي متماسكاً ضد الإرهاب

2022/11/15 | 17:03 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم ـ بغداد

شدد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء،على أهمية أن يكون المجتمع الدولي متماسكاً ضد الإرهاب، مشيرا إلى أن "حادث التفجير الأخير في اسطنبول هو عمل إرهابي، ولابد من الوقوف بوجه الإرهاب وملاحقته أينما كان، حتى القضاء عليه.

وذكر مكتبه الإعلامي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان" الاخير استقبل بمكتبه السفيرة الأمريكية في بغداد ألينا رومانوسكي فيما بحث الجانبان آخر المستجدات السياسية والأمنية في العراق والمنطقة، واستمرار التعاون والشراكة في مجال مكافحة الإرهاب، فضلا عن بحث إنهاء ملف مخيم الهول السوري وضرورة تفكيكه،لمنع نشوء جيل جديد من داعش الإرهابي".

وشدد الأعرجي "خلال اللقاء، على أهمية أن يكون المجتمع الدولي متماسكا ضد الإرهاب"، مشيرا إلى أن" حادث التفجير الأخير في اسطنبول هو عمل إرهابي، ولابد من الوقوف بوجه الإرهاب وملاحقته أينما كان، حتى القضاء عليه".

من جانبها أكدت السفيرة الأمريكية، أنه "مازال أمام المجتمع الدولي شوط كبير لهزيمة داعش، مجددة التأكيد على استمرار الولايات المتحدة بتقديم الدعم للحكومة العراقية، والمساعدة في بناء قدرات الأجهزة الأمنية العراقية على المدى البعيد"، مشيرة إلى أن" بلادها تركز على البرامج الاقتصادية والصحية والثقافية ودعم جهود مكافحة الفساد، وتعزيز الجانب الأمني بحسب البيان".

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