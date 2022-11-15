2022/11/15 | 17:15 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OJEzzN0Kt_0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. د.حيدر الجنابي: اقترحنا خفض سن التقاعد الى 60 عاماً ووضع جداول دورية بأنتاجية الموظفين) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. د.حيدر الجنابي: اقترحنا خفض سن التقاعد الى 60 عاماً ووضع جداول دورية بأنتاجية الموظفين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).