2022/11/15 | 17:16 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء،

باندلاع حريق داخل مطار بغداد الدولي.

وقال المصدر في حديث لوكالة نون

الخبرية، ان حريقا اندلع داخل صالة

المغادرة داخل مطار بغداد الدولي.

واضاف المصدر، أن صالات مطار بغد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اندلاع حريق داخل مطار بغداد الدولي (فيديو)) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اندلاع حريق داخل مطار بغداد الدولي (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).