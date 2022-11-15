2022/11/15 | 17:20 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ER3unIf7oUE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بمسعى من السومرية خضعت رهف إلى عملية طارئة للعين) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بمسعى من السومرية خضعت رهف إلى عملية طارئة للعين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).