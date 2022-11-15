2022/11/15 | 17:20 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصدر أمني: الإجراءات الأمنية المشددة تحول دون دخول سيارات الإطفاء للمطار حتى الآن هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/15 | 17:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصدر أمني: الإجراءات الأمنية المشددة تحول دون دخول سيارات الإطفاء للمطار حتى الآن) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصدر أمني: الإجراءات الأمنية المشددة تحول دون دخول سيارات الإطفاء للمطار حتى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).