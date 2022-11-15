2022/11/15 | 17:25 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: taeABwufFeg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الدراسة الخارجية.. سنوات التأجيل تقتل الطموح في راي الأغلبية مع عمار برهان) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الدراسة الخارجية.. سنوات التأجيل تقتل الطموح في راي الأغلبية مع عمار برهان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).