2022/11/15 | 17:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 15 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: استقبل هادي العامري في مكتبه ببغداد اليوم الثلاثاء السفيرة السويدية في...

ظهرت المقالة العامري: العراق يعيش وسط تحديات داخلية وخارجية أولاً على المسلة.

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