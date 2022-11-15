شاهد بالفيديو.. اندلاع حريق داخل احدى صالات مطار بغداد الدولي

2022/11/15 | 17:30 - المصدر: قناة الرشيد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GWZKJzvnI5s

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