2022/11/15 | 17:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلن وزير الكهرباء زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، وضع سقوفٍ زمنية لمعالجة ملف الطاقة. وقال المركز الاعلامي لوزارة الكهرباء في بيان إن "وزير الكهرباء زياد علي فاضل، ترأس اجتماعات مكثفة ومتواصلة لغرف عمليات لمناقشة الخطط الطارئة لمواكبة ذروة الاحمال الشتوية واحمال فصل الصيف المقبل للمناطق الشمالية والفرات الاوسط ولجميع قطاعات الانتاج والنقل والتوزيع". وأشار البيان، الى أن الوزير استعرض خلال الاجتماعات المهمةٍ الكبيرةٍ في معالجة ملف الكهرباء، والالتزام امام مجلس الوزراء الموقر بمعالجات حقيقية وواقعية وسقوف زمنية، تنعكس بشكل ملموس على الواقع الخدمي للمواطنين". وأضاف أن "على جميع مديري التشكيلات مواكبة خططنا المقرة، وأن يلتزم الجميع بتنفيذها، وسيكون هنالك تقييم على اساس ما يتحقق، وينبغي أن نحرص على أن يكون ملفنا خدمياً بامتياز غير معني باي امور جانبية اخرى تؤثر على الاداء الخدمي"

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء يعلن وضع سقوف زمنية لمعالجة ملف الطاقة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء يعلن وضع سقوف زمنية لمعالجة ملف الطاقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).