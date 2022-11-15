قصف على كييف مع دوي صفارات الإنذار في جميع أنحاء أوكرانيا

2022/11/15 | 17:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت تحذيرات من الغارات الجوية في أنحاء أوكرانيا، وسط وابل متوقع من الصواريخ الروسية.وفي العاصمة كييف، قالت الإدارة العسكرية بالمدينة إن دوي انفجارين سُمع وأمرت السكان بالبقاء في الملاجئ.

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