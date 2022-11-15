فيديو.. اندلاع حريق في مطار بغداد الدولي

2022/11/15 | 17:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقية، الثلاثاء، إخماد حريق اندلع "داخل كافتيريا صالة المغادرة" في مطار بغداد الدولي

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