الأعرجي يحدد الفئات غير المشمولة بقرار الغاء التدقيق الأمني

2022/11/15 | 17:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء ، اجتماعا للهيئة الوطنية للتنسيق الاستخباري (قادة مجتمع الاستخبارات العراقي)، بحضور أعضاء الهيئة.

وناقش الاجتماع، بحسب بيان لمكتب الاعرجي “الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها”.

حيث ناقش الاجتماع، موضوع الابتزاز الإلكتروني، من خلال استعراض تطور هذه الجريمة، بوصفها تشكل قلقا مجتمعيا، وتمت التوصية بعقد اجتماع لاحق بهذا الصدد وتقديم ورقة مضامين قانونية، لعرضها أمام أنظار السيد رئيس مجلس الوزراء.

وناقش المجتمعون أيضا، موضوع الإساءة للأجهزة الأمنية والقادة في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم اقتراح تقديم ورقة مفصلة عن هذا الموضوع مع التوصيات، تعرض أمام أنظار السيد رئيس مجلس الوزراء للبتّ بها.

كما وجه الأعرجي، بتنفيذ قرار إلغاء التدقيق الأمني على النازحين، مشيرا إلى أن التدقيق الأمني يشمل فقط المتواجدين خارج العراق، مع التأكيد على عدم استغلال الدواعش والمرتبطين بهم للقرار، والإفلات من الإجراءات الأصولية.

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