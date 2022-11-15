الدفاع المدني يعلن اخماد الحريق في صالة المغادرة بمطار بغداد

2022/11/15 | 17:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن الدفاع المدني ، الثلاثاء، اخماد الحريق الذي اندلع داخل كافتريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي.

وقالت المديرية في بيان “ان فرق الدفاع المدني تخمد الحريق الذي اندلع داخل كافتريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي”.

وواضافت كما تمكنت من “اسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان”.

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