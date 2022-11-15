توضيح من مطار بغداد بشأن الحريق

2022/11/15 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

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توضيح …

تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للمسافرين الكرام والرأي العام بأن الحريق الذي أندلع في صالة بابل بالمطار تم السيطرة عليه من قبل فرق الدفاع المدني ولا توجد خسائر بشرية ، وأن جدول الرحلات الجوية مستمر بصورة منتظمة ولا يوجد أي تأخير في مواعيد الرحلات الجوية للمسافرين ، وتم تشكيل لجنة تحقيقية برئاسة مدير أمن مطار بغداد للوقوف على ملابسات الحريق …

————————————————- مطـار بغــداد الدولـي الإعلام والاتصال الحكومي الثلاثاء - 15 تشرين الثاني - 2022

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