2022/11/15 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السوداني يوجه بوضع تعليمات لتطبيق قانون تخفيض رواتب المسؤولين

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