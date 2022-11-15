2022/11/15 | 18:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، ضبط 7 حاويات تحتوي مواد كيمياوية خطرة في منفذ ميناء أم قصر الاوسط.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "عناصرها تمكنت من ضبط (7) حاويات تحتوي مواد كيمياوية خطرة مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في منفذ ميناء أم قصر الاوسط، كونها متجاوزة للمدة القانونية المسموحة على بقائها في الميناء دون مراجعة أصحاب العلاقة".

وأضافت انه "تم تشكيل لجنة بالتعاون مع الدوائر العاملة وتنظيم محضر ضبط أصولي وإحالتها إلى مركز شرطة كمرك ام قصر ".

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