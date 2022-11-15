ائتلاف المالكي يستهدف الوكلاء والمدراء في وزارة الصحة

2022/11/15 | 18:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الخطأ في النظام الصحي يكلفنا حياة ناس.

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