بينها سحب قوانين وتخويلات جديدة.. الحكومة العراقية تتخذ قرارات عدة

2022/11/15 | 18:15 - المصدر: وكالة نون

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ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع

السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة

الاعتيادية الرابعة لمجلس الوزراء،

وشهدت مناقشة مجمل الاوضاع العامة في

البلاد، والتداول في عدد من الملفات

الاساسية ذات الصلة ب

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