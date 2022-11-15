2022/11/15 | 18:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، سحب

قانوني خدمة العلم (التجنيد الإلزامي)

ومعالجة التجاوزات من مجلس النواب.

وقال رئيس الوزراء محمد شياع السوداني

في مؤتمره الصحفي الاسبوعي، إن "مجلس

الوزراء قرر سحب ع

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكومة العراقية تسحب قانوني خدمة العلم ومعالجة التجاوزات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكومة العراقية تسحب قانوني خدمة العلم ومعالجة التجاوزات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).