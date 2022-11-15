فرق الدفاع تخمد حريق مطار بغداد وتسعف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات اختناق

2022/11/15 | 18:21 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فرق الدفاع المدني تخمد حريقاً داخل كافتريا في صالة المغادرة بمطار بغداد الدولي وتسعف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات اختناق نتيجة كثافة الدخان

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