2022/11/15 | 18:30 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hhzPq6l5HLo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خريجون يغلقون ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين وكشف مصير 27 ألف درجة وظيفية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خريجون يغلقون ديوان محافظة ذي قار للمطالبة بالتعيين وكشف مصير 27 ألف درجة وظيفية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).