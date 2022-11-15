خلال 10 أشهر فقط.. الخوف يخيم على الأهالي بعد اختفاء 450 طفلا عراقيا

2022/11/15 | 18:44 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شكلت إحصائية كشف عنها قائد شرطة بغداد عدنان السلامي صدمة لدى العراقيين بعد أن أكد اختفاء 450 طفلا من العاصمة بغداد خلال 10 أشهر فقط.

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