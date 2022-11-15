الحارس المصري عصام الحضري يكسر رقما قياسيا في كأس العالم.. اللاعب الأكبر عمرا بتاريخ المونديال

2022/11/15 | 19:05 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

يمتلك نجم منتخب مصر السابق، الحارس عصام الحضرى، رقما تاريخيا فى كأس العالم، إذ يعد اللاعب الأكبر مشاركة بالمونديال عبر تاريخه، بعمر 45 عاما و 161 يوما، وذلك خلال النسخة الماضية 2018 فى روسيا.

وتنطلق خلال أيام قليلة النسخة رقم 22 من بطولة كأس العالم، والتي سوف تستضيفها قطر، خلال الفترة من 20 نوفمبر حتى 18 ديسمبر، على 8 ملاعب مختلفة، كأول دولة عربية تستضيف البطولة الأكبر في عالم كرة القدم.

وسيطر حراس المرمى على قائمة أكبر اللاعبين مشاركة في تاريخ كأس اللاعبين بتواجد 4 حراس مرمى في أول 5 مراكز من القائمة.

ونستعرض فى التقرير التالى، قائمة أكبر اللاعبين مشاركة فى تاريخ كأس العالم:

1 – عصام الحضري

شهدت نسخة كأس العالم فى روسيا 2018، تحقيق الحارس المصرى عصام الحضرى رقما تاريخيا، بعدما أصبح أكبر لاعب مشاركة فى المونديال، بعمر 45 عاما و 161 يوما، عندما حمى عرين منتخب الفراعنة خلال مواجهة السعودية، فى الثالث مواجهات مرحلة المجموعات من البطولة.

وخاض الحضري 159 مباراة مع المنتخب المصري، فاز بلقب كأس الأمم الأفريقية في أربع مناسبات مختلفة.

2 – فريد موندراجون

يعد الحارس الكولومبى ثانى أكبر المشاركين عبر تاريخ المونديال، بعمر 43 عاما و 3 أيام، عندما خاض مواجهة اليابان، فى دور المجموعات بنسخة 2014 والتى استضافتها البرازيل

وشارك موندراجون فى أخر 5 دقائق من مواجهة اليابان، فى مونديال 2014، ليصبح وقتها أكبر لاعب مشاركة فى تاريخ كأس العالم.

3 – روجيه ميلا

خاض المهاجم الكاميرونى السابق مواجهة روسيا فى مونديال عام 1994 فى الولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح أكبر لاعب وقتها بعمر 42 عاما و 39 يوما، كما حقق رقما قياسيا أخر بعدما أصبح أكبر لاعب يسجل هدفا فى تاريخ المسابقة، فى اللقاء الذى خسره منتخب الأسود غير المروضة بنتيجة 6 – 1.

4 – بات جينينجز

شارك الحارس الايرلندى الشمالى مع منتخب بلاده فى مواجهة البرازيل، فى نسخة عام 1986، ليصبح اللاعب الأكبر وقتها بعمر 41 عاما، وهى المباراة الأخيرة له على المستوى الدولى والتى خسرها بنتيجة 3 – 0.

5 – بيتر شيلتون

خاض الحارس الإنجليزي السابق مباراته الأخيرة بقميص منتخب بلاده ضد إيطاليا فى مباراة تحديد المركز الثالث بنسخة عام 1990، بعمر 40 عاما و 292 يوما.

وخاض شيلتون مع منتخب الأسود الثلاثة 125 مباراة طوال مسيرته الدولية، والتى كان أشهرها ضد الأرجنتين، عندما هز شباكه الأسطورة الأرجنتينية الراحل دييجو أرماندو مارادونا، هدفا بلمسة يد فى مونديال عام 1986.

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