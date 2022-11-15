وزير الداخلية يطلع على اسباب حادث حريق مطار بغداد ويصدر توجيهاً

2022/11/15 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم

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وزير الداخلية يطلع ميدانياً على اسباب حادث حريق اندلع في صالة مغادرة بمطار بغداد ================بهدف الإطلاع ميدانياً على اسباب حادث حريق اندلع في صالة مغادرة بمطار بغداد الدولي، وصل وزير الداخلية السيد عبد الامير الشمري الى مكان الحادث لمعرفة الاسباب المباشرة كما اطلع أيضاً على إجراءات فرق الدفاع المدني التي تمكنت من اخماد هذا الحريق وعملت على إسعاف ثلاثة عمال أصيبوا بحالات اختناق جراء الحادث.وقد وجه سيادته الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

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