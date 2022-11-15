توصية من مجلس الوزراء الى البرلمان لسحب 9 قوانين



توصية من مجلس الوزراء الى البرلمان لسحب 9 قوانين
2022/11/15 | 19:07 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد اليوم - بغداد

اوصى مجلس الوزراء خلال جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء، مجلس النواب بسحب 9 قوانين.

ادناه نص التوصية الى مجلس النواب بحسب الآتي:

1-    سحب مشروع قانون معالجات التجاوزات السكنية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 288 لسنة 2017.

2-    سحب مشروع قانون مجلس الاعمار الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء 377 لسنة 2019.

3-    سحب قائمة السفراء.

4-    تخويل السيد رئيس مجلس الوزراء صلاحية سحب مشاريع القوانين من مجلس النواب.

5-    سحب مشروع قانون تعديل قانون الشركات رقم 21 لسنة 1997.

6-    سحب قانون التعديل الأول لقانون شركة النفط الوطنية العراقية رقم 4 لسنة 2018.

7-    سحب قانون خدمة العلم.

8-    سحب مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الطرق العامة رقم 35 لسنة 2002.

9-    سحب مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي

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