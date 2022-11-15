المندلاوي يدعو لإعادة تقييم النظام الصحي في العراق

2022/11/15 | 19:14 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضرورة إعادة تقييم النظام الصحي في العراق.

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