2022/11/15 | 19:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: UyP34LMCEM8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عريس كويتي يقدم مهراً لعروسته بقيمة ثلاثة ملايين دولار) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عريس كويتي يقدم مهراً لعروسته بقيمة ثلاثة ملايين دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).