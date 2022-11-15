العامري لسفيرة السويد: لدينا مقومات عودة العراق لدوره القوي في المنطقة

2022/11/15 | 19:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد زعيم تحالف الفتح هادي العامري،

اليوم الاثنين، أن العراق يعيش وسط

تحديات داخلية وخارجية، فيما أشار إلى

أنه يملك مقومات عديدة للنجاح،

واستعادة دوره القوي في المنطقة.

وذكر مكتب العامري في بيان تلقته

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