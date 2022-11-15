2022/11/15 | 19:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث مستشار الأمن القومي، قاسم

الاعرجي، اليوم الثلاثاء، مع السفيرة

الأمريكية في بغداد، ألينا رومانوسكي

آخر المستجدات السياسية والأمنية في

العراق والمنطقة، فيما اكدت الاخيرة ان

المجتمع الدولي امامه شوطأ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واشنطن تؤكد لبغداد: أمامنا شوط كبير لهزيمة داعش) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واشنطن تؤكد لبغداد: أمامنا شوط كبير لهزيمة داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).