حادث مروري يودي بحياة 3 أشخاص على طريق كركوك بغداد

2022/11/15 | 19:22 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت مديرية مرور محافظة كركوك، الثلاثاء، وقع حادث مروري على طريق كركوك – بغداد مقابل ناحية تازة، أدى إلى وفاة 3 أشخاص وإصابة آخر.

وذكر بيان للمديرية، أن “حادثا مروريا وقع اليوم الثلاثاء في الساعة (١:٣٠) بعد الظهربين مركبتين حمل، الأولى نوع فولفو (كرين) كبير، والثانية نوع بيك أب (حمل)”.

وأضاف، أن “أسباب الحادث هيي السرعة الشديدة وعدم الانتباه من قبل سائق المركبة الكبيرة، التي أدت إلى فقدانه السيطرة على المركبة وخروجه عن المسار والعبور إلى الجهة الثانية المقابلة، مما أدى إلى أصطدامه بالمركبة الثانية نوع بيك أب (حمل) والذي كان يسير في مساره الصحيح”، مبيناً أن “الحادث أدى وفاة (٣) أشخاص وإصابة شخص (١) واحد وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالمركبتين”.

وأضاف، “ندعو سائقي المركبات الكبيرة على التأني في القيادة والابتعاد عن السرعة أكثر من المقررة على الطرق الخارجية حفاظاً على سلامتكم وسلامة مستخدمي الطريق”.

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