2022/11/15 | 19:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلاف المشاهدات والتعليقات حصدها فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروه أنه لتظاهرات حديثة اندلعت في محافظة القطيف في شرق السعودية ضدّ السلطات.

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