التخطيط تُحدد نسب البطالة في البلاد

2022/11/15 | 19:58 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني حددت وزارة التخطيط، اليوم الثلاثاء، نسبة البطالة في العراق مؤكدة أنها ترتفع لدى النساء مقارنة بالذكور.وذكر بيان للوزارة تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ ان “نسبة البطالة في العراق بموجب المسح الذي […]

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