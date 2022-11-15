الاعتداء على الكوادر التدريسية وثارات قديمة

2022/11/15 | 20:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عادل الموسوي

العام ١٩٨٢ متوسطة "...



" ، الدوام "ظهري"

كان لدينا ما يسمى بالدرس الشاغر، وكان

بعضنا قرب "الحانوت"، اتذكر جيدا ان احد

الطلبة، قال: "يا وِلد صوت طلقات"، لم

نعلم مصدر اطلاق النار،

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