الثوم.. صيدلية فوائد صحية ووصفة علاج لأمراض مزمنة

2022/11/15 | 20:24 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استخدم الثوم في العديد من العلاجات منذ

آلاف السنين، ولا تزال الدراسات الطبية

تكشف المزيد من فوائد هذا النوع من

الأطعمة الصحية.

وأشارت دراسة أجرتها جامعة نوتنغهام

البريطانية إلى أن الثوم يعمل على تحسي

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