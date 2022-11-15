2022/11/15 | 20:25 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة عاجلة نقلها قاآني : على كردستان سيستمر القصف في ظل حكومة السوداني | اخبار الثامنة 2022/11/15) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: d0XQyVmEO8Q
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة عاجلة نقلها قاآني : على كردستان سيستمر القصف في ظل حكومة السوداني | اخبار الثامنة 2022/11/15) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة عاجلة نقلها قاآني : على كردستان سيستمر القصف في ظل حكومة السوداني | اخبار الثامنة 2022/11/15) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).